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Директор о надорвавшем сердце Кинчеве
В СМи появились сообщения о том, будто концерт группы "Алиса", который должен был состояться в Екатеринбурге 28 декабря, отменили окончательно. Организаторы посоветовали сдавать билеты, потому что они сами не знают, когда музыканты смогут выступить.
Ранее сообщалось, что всему виной технические накладки. Однако потом выяснилось, что причина в нездоровье солиста коллектива Константина Кинчева.
Однако директор коллектива опроверг эту информацию. "Информации об отмене концерта по состоянию здоровья нет, абсолютно. У нас и не планировался концерт на 28 декабря в Екатеринбург, это похоже на какую-то аферу. Со здоровьем у него все в порядке абсолютно, здоров как бык", – цитирует директора группы Вячеслава Батогова агентство "Москва".
Отметим, что 25 декабря Константин Кинчев и его команда "Алиса" успешно выступили в Санкт-Петербурге. Многочисленные поклонники остались в восторге от концерта любимой группы. В социальных сетях пользователи оставили множество комплиментов в адрес группы. Возможно, именно этот концерт сказался на здоровье артиста.
Напомним, этой весной Константин Кинчев перенес инфаркт. Он был доставлен в кардиологический центр Алмазова в Санкт-Петербурге. "Костя срочно госпитализирован. Ближайшие концерты отменяются", – гласила запись на официальном сайте коллектива. Чтобы спасти жизнь артисту, было решено использовать вертолет.
"Он был доставлен в лужскую больницу. Был диагностирован острый коронарный синдром. Проведен тромболизис", – сообщил представитель медицинского учреждения.
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