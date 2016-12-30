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Как Нетребко развлекается в Австрии
Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов большую часть времени проводят в Вене. Там на Францисканерплац у певицы есть квартира, окна которой часто показывают туристам как городскую достопримечательность. В австрийской столице пара отметила и первую годовщину семейной жизни. Торжество по поводу ситцевой свадьбы было организовано в одном из местных ресторанов в деревенском стиле.
На праздник собрались близкие и друзья четы из разных стран. Особое внимание, как сообщает журнал StarHit, было приковано к сыну Анны Тьяго, который также присутствовал. Он сидел за столом рядом с мамой и терпеливо ждал десерта. На снимках в микроблогах можно рассмотреть торт, который повторяет по форме и украшениям свадебный. Около фигурок молодоженов прикреплена единичка, которая и указывает на первую годовщину совместной жизни супругов.
Ранее в интервью изданию Dni.Ru Эйвазов рассказал об обстоятельствах знакомства с Нетребко. Оказалось, что своим семейным счастьем он обязан опере "Манон Леско". "Я познакомился с Анной в Риме в феврале 2014 года во время работы над "Манон Леско" в постановке маэстро Риккардо Мути, – рассказал тенор. – До встречи с ней я думал, что она поет легкий репертуар. И интереса к ней не проявлял. А после этой партии я открыл ее по-новому. В жизни Анна оказалась обычным здоровым на голову человеком. Сегодня мало певиц могут этим похвастаться".
Юсиф признался, что очень счастлив: "Один год, одна жизнь, одна вселенная. Это ты. Так же как и три года назад, когда мы познакомились. Так же как и ровно год назад, когда мы сказали друг другу "да"! Люблю тебя всем своим сердцем!"
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