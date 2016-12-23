Известный российский актер женился на фотографе

Известный российский актер Максим Коновалов женился на фотографе Светлане Трубанчук. Влюбленные официально оформили отношения 23 декабря.

Церемония бракосочетания состоялась в Бабушкинском ЗАГСе. 41-летний Коновалов и его избранница Светлана живут вместе уже много лет. У них подрастает трое детей: 13-летний сын Миша, 11-летняя дочь Ира и пятилетняя наследница Маша.

Примечательно, что многие друзья пары были уверены в том, что Максим и Светлана уже давно женаты. Молодожены признались, что не торопились в ЗАГС, потому что их чувства уже прошли проверку временем.

"Мы давно решили, что оформим отношения, но ждали подходящего случая. И тут мы вспомнили, что восемь лет назад переехали в загородный дом. Это число означает бесконечность – и мы с Максимом посчитали, что это будет хорошим символом для нашей семейной жизни", – цитирует счастливую невесту сайт "7 Дней".

Супруги решили не устраивать 23 декабря пир на весь мир в честь свадьбы. Они отпразднуют событие в узком семейном кругу. А для многочисленных друзей и родных Коновалов и Трубанчук утроят торжество летом 2017 года. "Прежде мы хотим обвенчаться, чтобы стать мужем и женой по всем законам – и мирским, и церковным", – объяснила Светлана.