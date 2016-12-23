Солнце из "Дома-2" стала мамой
По информации СМИ, чтобы стать крестной, Ольга отправилась в Екатеринбург, где проживают Анастасия с ребенком Климом. Таинство происходило в одном из местных храмов.
"Очень очень сладкий малыш... 😌 #малыш #детки #деткиконфетки", – подписала свое фото с ребенком Солнце. Лицо Клима заботливая крестная предпочла спрятать от чужих глаз.
"Своих уже давай))", – проявил бестактность один из подписчиков Ольги. Другие кинулись поздравлять экс-звезду "Дома-2" с новым статусом. Многих порадовало, что давние приятельницы Николаева и Дашко сумели сохранить дружбу спустя много лет после участия в "Доме-2".
"Солнышко, передай пожалуйста ей огромный привет ! И пожелания здоровья и счастья! До сих пор иногда когда нечего делать смотрю выпуски с вашим участием", "Так приятно смотреть на вашу дружбу сквозь года и расстояния!!!😍", "Девочки, так здорово, что вы вместе, я с 2004 года тоже вместе с вами, будьте здоровы и счастливы... Берегите себя", – восхищаются крепкой связью Ольги и Анастасии комментаторы.
Напомним, о бракосочетании Анастасии Дашко и Константина Кулешова стало известно в сентябре 2015 года. Молодые сыграли свадьбу в санатории под Челябинском. Церемония была довольно скромной, без дорогих машин и пафоса. Вместе с друзьями и родственниками жених и невеста прибыли в городской дворец бракосочетания. Зайдя в зал не под традиционный марш Мендельсона, а под композицию "Все, кроме любви" группы "Би-2", молодые обменялись кольцами и под аплодисменты гостей покинули ЗАГС.
Сидевшая за мошенничество Дашко оказалась образцовой заключенной. Она не нарушала режим, дефилировала в свадебном платье по тюремным подиумам и участвовала в кружке самодеятельности. В прошлом году, спустя 1,5 года, бывшую участницу популярного телепроекта "Дом-2" выпустили из женской ИК-5 на свободу за примерное поведение.
Летом 2016 года Анастасия родила сына Клима. В августе в Сети появились фотографии с выписки экс-участницы "Дома-2" Анастасии Дашко. На снимках Дашко стоит с букетом роз, а ее супруг Константин Кулешов держит на руках ребенка.
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