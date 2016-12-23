Солнце из "Дома-2" стала мамой

Одна из первых и самых ярких участниц шоу "Дом-2", которая, вероятно, застала там даже Ксению Собчак в роди ведущей, Ольга Солнце (Николаева) стала крестной мамой. Малыша родила отсидевшая тюремный срок звезда телестройки любви Анастасия Дашко.

По информации СМИ, чтобы стать крестной, Ольга отправилась в Екатеринбург, где проживают Анастасия с ребенком Климом. Таинство происходило в одном из местных храмов.

"Очень очень сладкий малыш... 😌 #малыш #детки #деткиконфетки", – подписала свое фото с ребенком Солнце. Лицо Клима заботливая крестная предпочла спрятать от чужих глаз.

"Своих уже давай))", – проявил бестактность один из подписчиков Ольги. Другие кинулись поздравлять экс-звезду "Дома-2" с новым статусом. Многих порадовало, что давние приятельницы Николаева и Дашко сумели сохранить дружбу спустя много лет после участия в "Доме-2".

Фото опубликовано Солнце (@solntcezvezda) Дек 23 2016 в 3:02 PST

"Солнышко, передай пожалуйста ей огромный привет ! И пожелания здоровья и счастья! До сих пор иногда когда нечего делать смотрю выпуски с вашим участием", "Так приятно смотреть на вашу дружбу сквозь года и расстояния!!!😍", "Девочки, так здорово, что вы вместе, я с 2004 года тоже вместе с вами, будьте здоровы и счастливы... Берегите себя", – восхищаются крепкой связью Ольги и Анастасии комментаторы.

Когда километры дружбе не помеха... Случаются встречи века! �� #девочкитакиедевочки �� И ведь не разойдёмся пока все не обсудим �� Фото опубликовано Солнце (@solntcezvezda) Дек 20 2016 в 8:50 PST

Напомним, о бракосочетании Анастасии Дашко и Константина Кулешова стало известно в сентябре 2015 года. Молодые сыграли свадьбу в санатории под Челябинском. Церемония была довольно скромной, без дорогих машин и пафоса. Вместе с друзьями и родственниками жених и невеста прибыли в городской дворец бракосочетания. Зайдя в зал не под традиционный марш Мендельсона, а под композицию "Все, кроме любви" группы "Би-2", молодые обменялись кольцами и под аплодисменты гостей покинули ЗАГС.

Сидевшая за мошенничество Дашко оказалась образцовой заключенной. Она не нарушала режим, дефилировала в свадебном платье по тюремным подиумам и участвовала в кружке самодеятельности. В прошлом году, спустя 1,5 года, бывшую участницу популярного телепроекта "Дом-2" выпустили из женской ИК-5 на свободу за примерное поведение.

Летом 2016 года Анастасия родила сына Клима. В августе в Сети появились фотографии с выписки экс-участницы "Дома-2" Анастасии Дашко. На снимках Дашко стоит с букетом роз, а ее супруг Константин Кулешов держит на руках ребенка.

