Годящуюся во внучки пассию Никаса Сафронова обругали

Информация о романтических отношениях Никаса Сафронова и некой молодой девушки из Новосибирска стала предметом жарких обсуждений в Сети. В частности, годящуюся во внучки пассию художника жестко раскритиковали.

О том, что у Никаса Сафронова в личной жизни все в порядке, стало известно от новосибирских журналистов. В этот город художник прибыл, чтобы презентовать свои картины. И перед немногочисленной публикой Никас сообщил о том, что в этом путешествии его сопровождает муза, "новая девушка", которая приехала "домой к родителям". Более того, Сафронов даже показал пассию, указав, что "она стоит в дубленке у колонны", отмечает сайт "Комсомольская правда".

Информация немедленно распространилась в Интернете и получила массу отзывов. К сожалению, в основном они носили негативный характер. В частности, блогеры осудили молодую девушку, которая "позарилась" на "старикана" из-за его финансового благополучия.

"поди , от 60-летнего дон-жуана уже землей попахивает ? Ну, что за глупые девицы ,каждая , нашедшая "кошелек на ножках" , думает обхитрить его , забывая о том , что все добро уже завещано детям от прежних браков !", "А в глазах ее немой вопрос:"Каким домкратом поднимать, чтобы заплатил?", "Надоело слышать и читать про этих старых маразматиков и молоденьких дур.Может хватит уже об аморальном,пора институт семьи укреплять!", "Да уж )) Это насколько таким внучкам надо любить деньги, чтобы под стариков ложиться", "Она надеется, как и все молодые девицы, выходящие за стариков: пять лет позора, и я – богатая вдова", – так звучали некоторые комментарии возмущенных пользователей Сети.

Фото опубликовано Nikas Safronov (@safronov_nikas) Дек 22 2016 в 8:15 PST

Впрочем, досталось и самому Сафронову. "уже седой весь а разврат по-прежнему на уме ...Беги от него, девочка, этот не любит женится ...", "Неприятный Сафронов этот...с манией величия и "скользкий" какой-то", "Себе молодость вернуть нельзя, но можно прикупить тушку молодой девицы", "Вот что бабло животворящее делает!))", – не без юмора отнеслись к теме блогеры.

Впрочем, нашелся среди обилия комментариев весьма любопытный: "Знаю эту девушку лично 20 лет. Не надо принимать "за чистую монету" все, что говорят "звезды" и, тем более, что пишут потом в газетах. Никас может назвать ее музой, может назвать еще как-нибудь. Но вы ведь не знаете, что на самом деле их связывает. И во внучки она совсем не годится (я знаю, когда она родилась). Девушка умная, добрая, хорошо воспитанная замечательными родителями и без всякого желания "удачно выйти замуж за какого-нибудь известного-богатенького" и тому подобных желаний . Между прочим, кандидат наук. Если увидите на улицах города, улыбнитесь ей, она очень классная. Я люблю ее семью (и ее, конечно, тоже) и желаю, чтобы они не увидели, всего, что плохого написано. Они этого совсем не заслуживают".