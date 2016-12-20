Звезда "Папиных дочек": Мне хочется исчезнуть

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова страдает из-за назойливого внимания поклонников. Некоторые фанаты ведут себя настолько возмутительно, что актрисе даже иногда "хочется исчезнуть".

Одна из самых ярких "папиных дочек" Арзамасова выросла настоящей красавицей. 21-летняя фигуристая актриса, у которой успешно развивается карьера, все чаще выходит в свет в роскошных платьях. Иногда Лиза позволяет себе провокационные наряды с открытой спиной или глубоким декольте. Разумеется, мужчины реагируют на эффектную звезду. Правда, не всегда эта реакция здоровая.

"Мне "везет" на встречи с людьми с неадекватным поведением, посетовала Арзамасова в Instagram. – Я притягиваю их, как магнит ))) Как-то они верят в меня, что ли ))) В большинстве случаев такие люди пугают меня, и мне хочется дистанцироваться, исчезнуть, никогда больше с ними не встречаться, не читать их писем и не слышать их по телефону, – я думаю всем неприятно, когда незнакомцы вторгаются в вашу жизнь (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Фото опубликовано Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) Дек 12 2016 в 5:46 PST

Один парень потревожил не только Лизу, но и ее маму. "Сегодняшний праздничный "неадекват" поднял мне настроение 😂 Не то чтобы я хотела продолжения. НЕТ! Но это было креативно и, видимо, от души 😂 Ранним утром раздается звонок на мамин телефон с незнакомого номера, вместо приветствия в трубке кто-то начинает "дурниной орать" песню Губина "Лиза". Громко... Мама кидает трубку от неожиданности", – рассказала своим почитателям "папина дочка".

Через 15 минут на телефон мамы актрисы снова поступил звонок, но уже с другого номера. "Песня продолжается. Мама злится, считает, что кто-то из знакомых неудачно шутит. Пробует войти в контакт. Неудачно. Кидает трубку. Звонок с другого номера. Неприятный мужской голос: "Я хочу допеть", – и без предупреждения – поет! Мама кидает трубку... Следующий звонок с незнакомого номера, мама нервно выкрикивает: "Да пойте уже"! – оказался звонок от редактора одной из телепрограмм, которая подумала, что с мамой что-то не в порядке... 😂😂😂" – смеется Арзамасова, хотя многим в подобной ситуации было бы не до смеха.

Фото опубликовано Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova) Ноя 15 2016 в 10:43 PST

Едва разговор с редактором завершился, как телефон родительницы Лизы ожил снова. "Следующий звонок с нового незнакомого номера, мама уже отвечает аккуратно вежливо: "Алло, я вас слушаю", – в ответ мужской голос: "Можно я песню допою. Я готовился".... "Пойте", – выкрикивает мама. Включает на громкую связь. Орел мимо нот, но старается 😂😂😂 Терпим))) дослушиваем, выключаем телефон. Мама звонит знакомым, нервно жалуется: что делать? Менять номер телефона? Блокировать номера? Выяснять откуда звонил? Следующий звонок с нового (!) незнакомого номера... Кричит: "Не бросайте трубку, у меня последняя сим карта", – а потом спокойным голосом: "Уважаемая Юлия Викторовна и Лиза, поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Счастья вам и здоровья," – и .... Припев песни Губина... Финал. 😂😂", – закончила свой эмоциональный рассказ Арзамасова, добавив говорящий хештег #ненадотакделать.