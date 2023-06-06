Умер знаменитый артист из сериала "След": у него было предсмертное желание

На 68 году жизни скончался узнаваемый киноактер, педагог и гений театрального искусства Андрей Торхов.

В его творческом багаже накопилось множество ролей, которые были сыграны с душой. Мастерство его касалось сразу нескольких театральных сцен России, а сериалы и фильмы с участием покойного давно на слуху у широкой публики. Андрей Торхов охотно делился профессиональным опытом и мог бы еще много успеть рассказать, если бы не смерть.

Как передает телеканал "360", актер снимался в сериале "След", который горячо полюбился зрителям из разных уголков страны. Помимо криминальных кинопроектов, в фильмографии Андрея Торхова есть драмы и мелодрамы. Кого он только ни играл: воевода, целитель, бомж, психиатр, священник — всего и не перечислить.

Кроме того, знаменитый артист был неразрывно связан с социальной активностью. Андрей Торхов участвовал в культурных представлениях, концертах, творческих встречах как оратор и педагог высокого уровня.

Трагическую новость о кончине звезды разместили в социальной сети. Прискорбное объявление появилось на странице учреждения, в котором Андрей Торхов служил верой и правдой с 2011 года. Как пишет RT, коллеги из рязанского ТЮЗа готовятся почтить память ушедшего актера 17 июня. Начало собрания запланировано на 12:00 мск.

Светской церемонии прощания, то есть гражданской панихиды, не состоится. Так пожелал сам Андрей Торхов накануне смерти, отмечает "Царьград".