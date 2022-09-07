"Трусы, придурки и сволочи": сериал "Властелин колец: Кольца власти" разнесли в пух и прах

Новый сериал, снятый по мотивам произведений Толкина, провалился после долгожданной премьеры.



Amazon Prime выпустил первые эпизоды нового сериала "Властелин колец: Кольца власти". Несмотря на то, что в Сети ждали премьеру как что-то фантастическое, результат не оправдал надежд. Многие раскритиковали картину.

Одной из причин недовольства стало расхождение сценария с оригиналом саги. К примеру, в произведениях Джона Р.Р. Толкина не было чернокожих гномов. Также ленту назвали скучной из-за виртуальной картинки и ничего кроме нее, пишет RT.

Другие уверяют, что сериал крутится вокруг эльфийки Галадриэль, а мужские роли в ленте – "либо трусы, либо придурки". Впрочем, в современном кинематографе это стало уже скорее клише. Все это при том, что в анонсах сериал восхваляли кинокритики и ставили ему завышенные оценки.

"В кино женщины — герои, а мужчины — сволочи. В схватке с мужчинами в десять раз крупнее них в 100% случаев побеждают женщины", – пишут разочарованные зрители.

В результате после премьеры рейтинг нового сериала "Властелин колец: Кольца власти" оценили на платформе Rotten Tomatoes всего на 39% , а на Metacritic и того меньше – всего на 2,5/10. Некоторые зрители пишут, что засыпают во время просмотра.