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Сериалы
Звезда "Великолепного века" похвасталась пышной грудью без белья: Сулейман был бы в восторге

Звезда "Великолепного века" похвасталась пышной грудью без белья: Сулейман был бы в восторге

38-летняя Мерьем Узерли не устает восхищать своих многочисленных поклонников по всему миру.
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Интерес публики к героине Мерьем Узерли из популярного турецкого сериала "Великолепный век" даже со временем не утихает. Сама же красавица-актриса время от времени умело подогревает этот интерес пикантными снимками в своих соцсетях. На днях артистка снялась в оригинальном белом топе с очень низким декольте, которое дало женщине возможность похвастаться своей пышной грудью со следами от купальника на загорелой коже.

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Поклонники Узерли пришли в восторг от ее выдающихся женских форм и заметили, что под топом нет белья. Из-за этого снимок звезды показался фанатам еще более откровенным и привлекательным. Фолловеры оставили звезде "Великолепного века" множество комплиментов, высоко оценив ее женственность и сексуальность.

"Сулейман был бы в восторге," – написал один из пользователей, в очередной раз вспомнив любимую героиню знаменитого телепроекта.

Напомним, что Мерьем Узерли приобрела мировую известность именно после съемок в "Великолепном веке". В культовом сериале турецко-немецкая актриса сыграла рабыню славянского происхождения, сумевшую стать законной женой Султана Сулеймана и разогнать его гарем.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Мерьем Узерли позировала в непрезентабельном виде на празднике дочери.

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Мерьем Узерли. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 июля 2022, 14:51 Источник: Соцсети • Требует проверки

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