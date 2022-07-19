Звезда "Великолепного века" похвасталась пышной грудью без белья: Сулейман был бы в восторге

Интерес публики к героине Мерьем Узерли из популярного турецкого сериала "Великолепный век" даже со временем не утихает. Сама же красавица-актриса время от времени умело подогревает этот интерес пикантными снимками в своих соцсетях. На днях артистка снялась в оригинальном белом топе с очень низким декольте, которое дало женщине возможность похвастаться своей пышной грудью со следами от купальника на загорелой коже.
Поклонники Узерли пришли в восторг от ее выдающихся женских форм и заметили, что под топом нет белья. Из-за этого снимок звезды показался фанатам еще более откровенным и привлекательным. Фолловеры оставили звезде "Великолепного века" множество комплиментов, высоко оценив ее женственность и сексуальность.
"Сулейман был бы в восторге," – написал один из пользователей, в очередной раз вспомнив любимую героиню знаменитого телепроекта.
Напомним, что Мерьем Узерли приобрела мировую известность именно после съемок в "Великолепном веке". В культовом сериале турецко-немецкая актриса сыграла рабыню славянского происхождения, сумевшую стать законной женой Султана Сулеймана и разогнать его гарем.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Мерьем Узерли позировала в непрезентабельном виде на празднике дочери.