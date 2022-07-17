17-летний актер сериала "Очень странные дела" выложил позорный интим со зрелой женщиной

Звезда сериала "Очень странные дела" опозорил известную исполнительницу, выложив их беседу тет-а-тет.

Сериал "Очень странные дела" продолжает бить рекорды всевозможных кинорейтингов. При этом актеры прославляются не только за великолепную игру, но и за участие во всевозможных скандалах. Накануне один из главных героев поругался с известной американской исполнительницей Doja Cat. Так, 17-летний Ноа Шнапп выложил интим со зрелой женщиной, тем самым опозорив ее. Стоит отметить, что речь идет не о фотографиях, как многие могли бы подумать, а о переписке.

Дело было следующим образом: певице уж очень приглянулся Джозеф Куинн – один из актеров сериала. Именно поэтому она начала допытываться у Шнаппа, есть ли у его коллеги по цеху пассия. При этом она не только интересовалась, есть ли у Джозефа девушка, а просила Ноа передать, чтобы тот с ней связался и "запикапил". Молодой человек, не долго думая, слил столь интимную переписку в социальные сети. Несмотря на то, что Ноа вскоре удалил свой пост, скриншоты разлетелись по всему интернету и вызвали негодование Doja Cat.

Разгневанная рэперша даже провела прямой эфир в микроблоге, однако вскоре сменила гнев на милость. Так, она заявила, что актер еще совсем ребенок, а потому совершает необдуманные поступки. "Он даже не совершеннолетний", – говорит исполнительница. Однако она все же отметила, что Ноа поступил безответственно, показав всем их переписку тет-а-тет.