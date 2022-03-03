Завербованный Украиной актер Пашинин озверел окончательно и пригрозил белорусам смертью

Когда-то популярный в России актер Анатолий Пашинин несколько лет назад уехал в Незалежную. Звезду теленовелл завербовали в ряды АТО. Артист говорил, что получает большое удовольствие от участия в боевых действиях на востоке Украины. Пашинин поддерживал карательную операцию киевских властей на Донбассе.
Анатолий, который давно нигде не снимается и, по слухам, сидит на шее у жены, записал видеообращение. 43-лений Пашинин вышел на связь из темной кухни. Свою довольно пафосную речь он посвятил гражданам Белоруссии.
Некогда звезда теленовелл пригрозила белорусам расправой, если они "сунутся" на украинскую землю. Анатолий обещал мстить. Украина, сказал Пашинин, — это центр цивилизованного мира.
"Вас ждет ад, если ваши дети сунутся сюда", - сказал актер.
Анатолий, делая длинные паузы между словами, рассказал также о собственном боевом прошлом. "Уверяю вас, наши дети все свое будущее потратят на то, чтобы наказать виновных в этой агрессии", – добавил артист.
Пашинин отметил, что к россиянам обращаться не будет. По словам актера, жителей России "давно оскотинили", они живут в "убогой стране".
Обращение Анатолий Пашинин опубликовал на "Ютуб". Подписчики канала пришли в ужас от вешнего вида артиста. Пашинин, предположили в Сети, нездоров психически – его "безумие прогрессирует", он "озверел окончательно".
"У человека кончились лекарства", – саркастично отметил подписчик Анатолия Пашинина.