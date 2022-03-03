Подтяжка и вшитый силикон: 70-летняя звезда бразильских сериалов Анжела Виейра выглядит подругой дочери

Как сейчас живет актриса известных теленовелл Анжела Виейра.

Анжела Виейра хорошо знакома всем тем, кто в нулевые запоем смотрел бразильские сериалы. В сериале "Во имя любви" актриса играла приятную женщину Вирджинию, в ленте "Земля любви" исполняла роль злодейки мадам Жанет, похитившей ребенка у главной героини, а в "Хозяйке судьбы" воплотила на экране образ снобки Жизелы. 3 марта Анжела Виейра празднует юбилей. Уроженке Рио-де-Жанейро 70 лет.

Виейра все еще активно снимается. Сейчас в производстве находится сериал "Мальдивы", в котором знаменитость вновь играет одну из главных ролей. Несколько лет назад на российских экранах появилась мелодрама Жайме Монжардима и Леонардо Ногейра "Цветок Карибского моря". В ленте Анжела исполнила роль матери главной героини – одновременно нежной и жесткой женщины, которая старается уберечь наследницу от ошибки и помочь страдающему мужу.

В разгар пандемии коронавирусной инфекции Анжела Виейра вместе с другими звездами теленовелл участвовала в создании аудио-сериала "#tdvaificar...", который был выпущен в формате подкаста. Виейра работала прямо из своего особняка в горном районе Рио-де-Жанейро. Дом вдали от цивилизации, говорит артистка, – идеальное место для записи голоса. Знаменитости активно помогал супруг, сценарист Мигель Пайва. По словам Анжелы, самостоятельно справиться с задачей она не смогла бы. Как оказалось, Виейра очень далека от современных технологий, что, впрочем, не мешает ей вести аккаунт в "Инстаграм".

Анжела Виейра счастлива в браке с Мигелем Пайвой с 2004 года. Это третий брак знаменитости. По словам Виейры, она нашла человека, чей взгляд на жизнь полностью совпадает с ее мировоззрением.

У Анжелы есть взрослая дочь Нина. Наследницу актриса родила от актера Роберто Флота, замужем за которым была с 1983 по 1997 год. Виейра и Флота расстались на дружеской ноте, знаменитости вместе занимались воспитанием наследницы, которая болезненно восприняла их расставание.

В 47 лет Анжела Виейра украсила обложку журнала "Playboy". Выпуск с полуголой звездой теленовелл стал настоящей сенсацией. Всего было продано более полумиллиона экземпляров.

Поговаривают, что после развода с Роберто Анжела пустилась во все тяжкие. По слухам, она сделала круговую подтяжку лица и вшила силикон в грудь. Долгое время звезда сериала "Во имя любви" жила с молодым любовником.

Сегодня, говорят поклонники, Анжела Виейра все также энергична, стройна и обаятельна. У знаменитости всегда была прекрасная фигура: в молодости она профессионально занималась балетом, сейчас без ума от фитнеса. На некоторых фото в соцсетях, считают фанаты, звезда теленовелл и ее дочь выглядят как подружки.