Пришлось возвращать свое имя: жизнь Екатерины Гусевой из "Бригады" круто изменилась

Екатерина Гусева считает сериал "Бригада" знаковым в карьере.

Выпускница Щукинского училища Екатерина Гусева получила всероссийскую известность благодаря сериалу "Бригада" Алексея Сидорова. Лента вышла на экраны 20 лет назад, но любовь к ней в сердцах зрителей жива и сегодня.

В свежем интервью 45-летняя Гусева призналась, что "Бригада" круто изменила ее жизнь. После премьеры сериала на голову актрисе обрушилось народное обожание. Екатерина не могла выйти на улицу, не привлекая всеобщего внимания. Незнакомые люди называли актрису Ольгой – именем ее героини из сериала. Гусевой приходилось везде появляться в солнцезащитных очках и капюшоне.

"Мне пришлось немного постараться, чтобы вернуть себе свое имя", – отмечает знаменитость.

Популярность "Бригады" стала для Гусевой полной неожиданностью. Из-за перебоев в финансировании съемки ленты затянулись. Екатерина в какой-то момент перестала следить за судьбой проекта. О том, что сериал Алексея Сидорова стал феноменом, знаменитость узнала от прохожих.

Екатерина Гусева рассказала также, что не верила в успех сериала "Бригада" и не хотела в нем сниматься. Актрисе не понравился сценарий. Звезда не желала окунаться в мир рэкета, малиновых пиджаков и золотых цепей. Между тем героиня ленты Ольга и личностные качества этого персонажа заставили Екатерину пересмотреть решение. Актриса считает, что в "Бригаде" Ольга воплощает "светлую сторону любви".

Партнером Екатерины Гусевой в "Бригаде" был Сергей Безруков. Артист исполнял в ленте роль Саши Белого. Как оказалось, Екатерина и Сергей мечтают поработать вместе еще раз, но понимают, что этого никогда не случится. В массовом сознании, говорит Гусева, они все еще остаются Ольгой и Сашей Белыми.