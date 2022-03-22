Провоцирует припадки: в голове звезды "Полицейского с Рублевки" выросла опухоль

Роман Попов откровенно рассказал о проблемах со здоровьем. Последние несколько лет актер сражался с коварным недугом.
Первые тревожные симптомы появились у Попова в 2018-м. Тогда Роман перенес три эпилептических припадка за одну ночь. Обследование показало, что в голове у артиста притаилась опухоль.
Новообразование, поведал Попов, давило на мозг, провоцируя припадки. Медики настоятельно советовали звезде "Полицейского с Рублевки" прооперироваться. Доктора полагали, что опухоль имеет злокачественные свойства.
Лечили Романа в Германии. Зарубежные врачи помогли Попову побороть опасный недуг. К счастью, глиома, развившаяся в голове артиста, была на начальной стадии и являлась доброкачественной.
Сегодня 37-летний актер сериала "Полицейский с Рублевки" чувствует себя здоровым. Романа Попова уже ничего не беспокоит. Актер подчеркнул, что уважал болезнь, одолевшую его, принял ее и победил.
Роман Попов – многодетный папа. У актера и его жены Юлии трое детей. Артист души не чает в супруге, считает ее главным советчиком и верным другом. "Без ее мнения я практически никогда не принимаю важных решений", – рассказывал Попов.