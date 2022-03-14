Разрушившая брак Ефремова актриса вышла замуж

Звезда фильма "Неадекватные люди", сериалов "Мастер" и " Вы все меня бесите" Ингрид Олеринская сообщила радостную новость. Актриса вышла замуж. Фотографию из ЗАГСа красавица опубликовала в личном аккаунте "Инстаграм"*. Ингрид сменила семейный статус в день своего 30-летия.
Под венец Олеринская пошла в стильном брючном костюме белого цвета. На опубликованном снимке Ингрид целует избранника, который нежно придерживает ее за талию. Лицо жениха из-за ракурса съемки, разглядеть невозможно.
Отметим, Ингрид Олеринская в последнее время скрывает детали личной жизни от общественности. Звезда экрана уверена, что счастье любит тишину. Актриса называет себя закрытым человеком. "Я сложно схожусь с людьми, несмотря на мою профессию, где мне приходится очень много общаться", - делилась ранее актриса с журналистами.
Между тем ходят слухи, что в прошлом у Ингрид было много ярких романов. Поговаривают, что в 16 лет девушка закрутила интрижку с режиссером Романом Каримовым. Последний, к слову, эти слухи категорически отрицает. Народная молва сводила Ингрид Олеринскую сначала с актером Иваном Стебуновым, а затем Сергеем Чугиным.
Во время съемок в сериале "Лондонград", как говорят, артистка соблазнила Никиту Ефремова. В Сети пишут, что связь с Ингрид Олеринской разрушила брак артиста с Яной Гладких. Якобы Яна обнаружила интимные снимки Ингрид в телефоне Никиты.
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