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Сериалы
Забил до смерти: практикующего гей-утехи друга Панина ждет печальная участь

Забил до смерти: практикующего гей-утехи друга Панина ждет печальная участь

Приятеля актера Андрея Панина задержала полиция.
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Артист Глеб Нейжмак-Иорданский задержан столичными правоохранителями. 31-летний мужчина, называющий себя Люцифером, по версии следствия, забил до смерти пенсионера Леонида Тропко. Артиста уже доставили в СИЗО.

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Как сообщают правоохранительные органы, в ноябре 2021 года у подъезда одного из столичных домов Глеб Нейжмак-Иорданский поругался с соседом Леонидом Тропко, который когда-то был заместителем министра энергетики. Актер оставил входную дверь распахнутой, пододвинув к ней камень. Тропко осудил действия Нейжмак-Иорданского. Пенсионер пытался объяснить артисту, что так можно сломать электронный замок.

В итоге Глеб напал на соседа. Молодой мужчина сильно избил 69-летнего Тропко. Пенсионер был госпитализирован и позднее скончался. Если вину Нейжмак-Иорданского докажут, его ждет печальная участь – внушительный тюремный срок.

Глеб Нейжмак-Иорданский называет себя лучшим другом скандально известного актера Андрея Панина. Кроме того, 31-летний Глеб, по слухам, профессиональный массажист, который также оказывает интимные услуги. Он готов обслуживать не только женщин, но и мужчин. Мол, он часто практикует гей-утехи. Кроме того, Глеб Нейжмак-Иорданский считает себя приятелем Прохора Шаляпина. "Я его не знаю", – открещивается от знакомства с Глебом Прохор.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 марта 2022, 13:41

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