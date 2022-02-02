Подливали ей яд в напитки: известный актер выставил за порог сообщившую о беременности невесту

Роман 37-летней звезды отечественных сериалов Станислава Эрдлея и 18-летней модели Ксении Зыряновой начался на съемочной площадке. Отношения развивались стремительно – манекенщица переехала в квартиру артиста и его мамы. Новость о беременности возлюбленной Эрдлея очень обрадовала. Станислав и Ксения решили пожениться, но до бракосочетания дело не дошло.
В один прекрасный день артист уехал на гастроли и перестал выходить на связь. В то же время мать и сестра Станислава выставили Ксению за порог. Как оказалось, родственники артиста не хотели видеть Зырянову своей невесткой.
По словам матери 18-летней модели, Екатерины Зыряновой, в доме артиста ее кровиночка терпела унижения от потенциальных свекрови и золовки. Ксении прямо говорили, что она не подходит Станиславу. "Мол, мы лимитчицы, а дочь уцепилась за Стаса, чтобы продвинуться в шоу-бизнесе", - пожаловалась Зырянова–старшая.
Ксения Зырянова пыталась связаться со Станиславом Эрдлеем, чтобы расставить все точки над i. Дозвониться до артиста манекенщица не смогла – мужчина заблокировал ее номер.
Екатерина подозревает, что мать и сестра Станислава пытались избавиться от будущего малыша. По словам женщины, в напитки ее дочери родственницы актера подливали ядовитое вещество, которое провоцирует выкидыш.
Зырянова-старшая ждет, что Эрдлей одумается и возьмет на себя ответственность за будущего ребенка. Станислав, считает Екатерина, должен купить Ксении квартиру в Москве.
Встретиться с Эрдлеем Зыряновы смогли в студии программы "На самом деле" на Первом канале. Станислав объяснил, почему не хочет продолжать отношения с Ксенией. По словам звезды сериалов, манекенщица отвратительно вела себя с его родственниками. Крома того, актер подозревает, что забеременела Зырьянова-младшая не от него.
Экспертам шоу удалось выяснить, что Ксения Зырянова врет об интересном положении. За кулисами девушке пришлось пройти тест на беременность, который дал отрицательный результат.