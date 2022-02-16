Бутылку водки в гроб: Андрея Мерзликина загнали в могилу

Актер Андрей Мерзликин рассказал о съемках в сериале "И снова здравствуйте!". 48-летний артист в ленте играл бандита, который раз за разом восстает из мертвых. Работать, признался актер, приходилось даже в морге. Творческий коллектив картины арендовал свежевырытую могилу на Троекуровском кладбище. Среди ночи Мерзликина опускали в яму.
Андрею надо было справляться со страхом. Актер не мог отказаться от работы из-за контракта. За смену на кладбище Мерзликину заплатили вперед. "Не хотел бы говорить это слово, но деньги!" – отметила знаменитость в студии программы "Вечерний Ургант" на Первом канале.
По словам Андрея Мерзликина, в могилу его загонял режиссер сериала "И снова здравствуйте!" Егор Чичканов. Актер доволен сотрудничеством с молодым кинематографистом. Чичканов, говорит актер, – это человек невероятной энергии.
Мерзликин верит в приметы, поэтому старался себя обезопасить. Прежде чем лечь в гроб, под подушку он положил бутылку водки. Этот ритуал, считает артист и его коллеги, способен отвести беду.
Лежать в гробу, признался Андрей, неудобно. Однако слушать, как окружающие говорят прощальные речи, очень увлекательно.
Коллега Андрея Мерзликина, актер Денис Власенко, который тоже был в студии "Вечернего Урганта", поведал, что на съемках "И снова здравствуйте!" было много мистических моментов. Например, Власенко и режиссер Чичканов видели одинаковый сон в период совместной работы.