"При нем труп упаковывали в пакет": Полицеймако о смерти звезды "Кухни" и болезни известного режиссера

Популярный артист Михаил Полицеймако поделился мнением.

Звезда сериалов "Клиника счастья", "Везет" и других Михаил Полицеймако выступил за вакцинацию против ковида. Артист напомнил, что от коварной инфекции на тот свет уходят даже молодые и сильные. В пример знаменитость привела звезду "Кухни" Ивана Рудакова, который скончался чуть более недели назад. Коллега Полицеймако умер от последствий коронавируса в 43 года.

Михаил подчеркнул, что Рудаков был в самом расцвете сил и вел здоровый образ жизни. "Ивана не стало за два дня", – с горечью отметил артист. Полицеймако подчеркнул, что Рудаков чувствовал недомогание еще в декабре, но тогда на "звоночек" внимания не обратил и продолжил активно трудиться. Смерть Ивана, говорит Михаил, – большое горе для всех.

Также Михаил Полицеймако рассказал о том, как известный режиссер оказался на волоске от смерти. Имя кинодеятеля артист не озвучил.

По словам Полицеймако, постановщик был госпитализирован в марте 2021 года. Легкие режиссера были сильно поражены, поэтому врачи давали очень печальные прогнозы. К счастью, кинодеятель выжил. После выписки знаменитость долго боролась с последствиями коронавируса.

Михаил Полицеймако отметил, что до встречи с ковидом этот режиссер был ярым противником прививок. Затем, уже в больнице, он изменил мнение. Ужас, происходящий в медицинском учреждении, произвел на постановщика неизгладимое впечатление. "В Коммунарке при нем труп упаковывали в пакет", – поделился Полицеймако.