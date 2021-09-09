Стыдливо прикрыл рукой: Нагиев нелепо оправдался за появление без трусов

Дмитрий Нагиев удивил поклонников полностью обнажившись.

54-летний Дмитрий Нагиев тщательно следит за внешностью. Звезда сериалов "Физрук", "Чикатило" и "Кухня" прикладывает много усилий, чтобы оставаться в спортивной форме. Актер любит хвастаться перед публикой результатами упорных тренировок.

В личном инстаграм-аккаунте Дмитрий Нагиев не упустил возможности показать себя во всей красе. Актер позировал перед камерой практически в чем мать родила – на нем были только кепка и туфли, при этом он смущенно закрывал лицо рукой. Гениталии звезда сериала "Физрук" "спрятала" под нарисованными в фоторедакторе трусами.

В подписи к публикации Дмитрий Нагиев нелепо оправдался за отсутствие у него нижнего белья. Актер отметил, что живет небогато и средств приобрести этот предмет гардероба у него нет. Также знаменитость сообщила, что не видит смысла в контрацепции и предложила пользователям Сети заняться сексом "прямо здесь".

"Да мы люди простые, можно было и не рисовать труселя 😂😂😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Выпендрежник! 😂", "Скинемся Диме на трусы?😂", "Главное на ботинки хватило) осень в доме👏😂", "Старый! Тебя понесло😁🤣🔥 Остановись 😆", "Главное чтобы под нарисованными трусами была не нарисованная писька 😂", – упражняются теперь в остроумии подписчики Дмитрия Нагиева.