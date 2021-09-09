Попавшая в монастырь из-за несчастной любви Ауг сбежала домой

Актриса столкнулась со сложностями в обители.

Звезда сериалов "Екатерина", "Садовое кольцо", "Контейнер" Юлия Ауг рассказала, что в 20-летнем возрасте пережила несчастную любовь. Из-за разбитого сердца актриса ушла в монастырь.

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В свежем интервью Ауг рассказала, что родители спокойно отнеслись к ее желанию посвятить себя Богу. Более того, отец выхлопотал для Юлии местечко в Пюхтицком монастыре. Папа Ауг был дружен с настоятелем одной из эстонских церквей. "Пускай поживет там, посмотрит, что это такое", – сказал архимандрит родителю артистки, а затем взял ее под крыло.

Во время каникул в театральном институте Юлия Ауг приехала с вещами в монастырь. В обители девушка узнала о существовании послушнического устава. Оказалось, что обитатели монастыря должны четко следовать его строгим правилам. Такая жизнь для Юлии показалась слишком сложной. По словам звезды сериала "Контейнер", тогда она слишком романтизировала жизнь монашек.

Отпахав два месяца на благо обители Юлия Ауг сбежала домой. Знаменитость поняла, что оставаться в монастыре до конца своих дней не сможет.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что звезда фильма "Чародеи" Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. 76-летняя актриса к актерской карьере возвращаться не собирается.