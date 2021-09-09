Второй инсульт добил звезду сериала "Четыре танкиста и собака"

Дочь раскрыла детали смерти актера.

Звезда сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас скончался 9 сентября. Актер немного не дожил до 91-го дня рождения.

По данным польской газеты Wyborcza, о смерти Веслава Голаса сообщила его дочь. По словам наследницы, у актера были серьезные проблемы со здоровьем. В прошлом, 2020 году, звезда сериала "Четыре танкиста и собака" перенесла инсульт. После удара Веслав утратил способность самостоятельно передвигаться. С тех пор Голас практически не выходил из дома.

На прошлой неделе у Веслава Голаса случился второй инсульт, который в буквальном смысле его добил. Отметим, знаменитость скончалась в Польше.

Актер Веслав Голас появился на свет 9 октября 1930 года. Экранная карьера знаменитости началась в 1953 году в многосерийном проекте "Телевизионный театр". Всего в творческой биографии Голаса 68 киноработ.

Известно также, что Веслав Голас в юном возрасте был участником подпольной организации "Серые шеренги", которая оказывала сопротивление оккупантам. В 1944 году будущий актер был арестован гестапо, а затем отбывал наказание в тюрьме.

Ранее "Дни.ру" писали о смерти звезды сериала "Прослушка". Тело 54-летнего Майкла Кеннета Уильямса было найдено в столовой его роскошного пентхауса.