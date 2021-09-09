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Оторопевший от заявления Кончаловского народ пожалел Толкалину и ее дочь: Семьей не считает

Оторопевший от заявления Кончаловского народ пожалел Толкалину и ее дочь: Семьей не считает

Режиссер Егор Кончаловский шокировал высказыванием.
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В 2017 году стало известно, что режиссер Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина уже давно расстались и лишь создают видимость семьи. Более того, выяснилось, что кинематографист даже не регистрировал отношения с артисткой, которая прожила с ним 20 лет и подарила дочь Марию.

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 Любовь Николаевна Толкалина

Любовь Николаевна Толкалина актриса

2 апреля 2017 года у Егора появился сын Тимур. Мальчика режиссеру родила новая возлюбленная Ирина Леонова, которая младше его на 18 лет. В ноябре 2019-го стало известно, что Кончаловский отвел Леонову в ЗАГС и сыграл с ней тайную свадьбу.

Егор Кончаловский не скрывает, что счастлив с Ириной Леоновой и в его доме царит идиллия. В свежей публикации в "Инстаграм" кинематографист опубликовал фото с молодой женой и маленьким сыном. Егор под снимком оставил подпись, которая стала резонансной.

Кончаловский отметил, что только сейчас семья стала для него важной частью жизни. Знаменитость сообщила, что ранее все было иначе. Пост режиссер сопроводил хештегами: "сын", "сыночек", "сынок", "жизнь прекрасна", "счастливы вместе".

Поклонники, мягко говоря, оторопели. По их мнению, Егор Кончаловский прямо заявил, что Любовь Толкалину и старшую дочь Машу своей семьей он не считал и они никогда не были важны для него. Режиссеру напомнили, что мужем и папой он стал задолго до появления в его жизни Ирины Леоновой. Пользователи Сети посчитали, что для Толкалиной такая позиция может быть обидной или даже оскорбительной. Комментаторы пожалели Любовь и Марию.

"А Толкалина, как же😢 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Мне нравится Толкалина, конечно...очень жаль", "Почему-то Любу все равно жалко…" – рассуждают обитатели Интернета.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 сентября 2021, 11:56 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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