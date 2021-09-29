Сгоревшая от рака актриса "Места встречи изменить нельзя" напророчила свою смерть

Наталия Ченчик ушла из жизни в 2000 году. Актриса скончалась от онкологии. Артистка сгорела всего за две недели.
Как сообщает "Экспресс-газета", Наталия Ченчик всегда считала, что не доживет до 50-летия. Знаменитость говорила об этом близким. Слова Ченчик были пророческими. Наталия умерла 23 октября – через две недели она должна была отметить полувековой юбилей.
Напомним, в картине "Место встречи изменить нельзя" Наталия Ченчик играла небольшую, но очень яркую роль лже-Ани. Еще одна запоминающаяся работа актрисы – мороженщица Нюра из "Военно-полевого романа".
Наталия Ченчик много занималась озвучкой. Она подарила свой голос персонажам мультфильмов "Чучело-Мяучело", "Два богатыря", "Возвращение блудного попугая" и других. Ченчик с успехом работала на эстраде. Одно время ее партнером по сцене был Владимир Винокур.
Личное счастье Наталии Ченчик не сложилось. Актриса не выходила замуж. Детей у нее не было.
Похоронена Ченчик в Московской области. На месте захоронения установлен скромный памятник.
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