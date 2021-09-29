Маленькая дочь звезд сериалов осталась на попечение родственников после скандала

Актриса Галина Безрук была вынуждена расстаться с наследницей.

Звезды отечественных сериалов Артем Алексеев и Галина Безрук разводятся. Проблемы в семье знаменитостей начались несколько месяцев назад. Тогда маленькая дочь пары Василиса пострадала в результате несчастного случая. Девочке сделали сложную операцию, которая дала положительный результат.

Проблемы ребенка выбили Алексеева из колеи. Мужчина попал в больницу с психозом. После выписки из клиники для душевнобольных Артем отказался принимать назначенные препараты и продолжил злоупотреблять алкоголем.

Между Безрук и Алексеевым начались ссоры. Актер угрожал жене, обещал отнять у нее дочь. "Во время ночного разговора на кухне я получила ногой в живот", – рассказывала Галина. Также вскрылась связь Артема Алексеева с другой женщиной – актрисой, имя которой не разглашается. Безрук, ее свекровь и дочь были вынуждены уйти из дома.

Сейчас Галина Безрук на съемках на Украине, ее дочка в России. Актриса и ее наследница будут в разлуке несколько месяцев. Галина не может отказаться от работы, ведь на ней теперь большая ответственность, в том числе и финансовая. Между тем актриса очень скучает по малышке. Василиса, судя по всему, осталась на попечение родственников.

В личном инстаграм-аккаунте Галина Безрук отметила, что ее поддерживают друзья. Она благодарит людей, которые оказались неравнодушны к ее беде.

"Так что долой слезы. Вы их не видели и не увидите", – отметила актриса.