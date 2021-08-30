"Я буквально дышал нектаром": известный актер ответил на слухи о романе с замужней Муравьевой

Известный актер Юрий Беляев рассказал, какие отношения его связывали с коллегой по цеху Ириной Муравьевой. В 1994-м, после выхода картины "Эта женщина в окне", артистам приписывали роман.
В начале 90-х Юрий Беляев жил со второй женой Валентиной. Получив сценарий фильма Леонида Эйдлина, актер показал его супруге. На семейном совете Юрий и Валентина приняли решение отказать создателям картины "Эта женщина в окне". Спустя время Беляев изменил свое решение. Он узнал, что на главную роль рассматривают двух великолепных актрис – Елену Яковлеву и Ирину Муравьеву.
"Я буквально дышал нектаром таланта этих женщин. Но у нас с Ирой ничего такого не было", – поделился Юрий Беляев в свежем интервью. Актер подчеркнул, что Муравьева была счастлива в браке.
На съемках у Муравьевой и Беляева сложилась крепкая дружба. Через десять лет после выхода фильма "Эта женщина в окне" артисты вновь встретились на площадке. Актер снялся в сериале Леонида Эйдлина, мужа Ирины Муравьевой, "Спас под березами". Беляеву досталась роль священнослужителя, а Муравьева сыграла прихожанку.
Ранее Юрий Беляев признавался, что в актерской работе много соблазнов. Эта профессия негативно влияет на личную жизнь. Женщинам неприятно смотреть как на экране их мужья-артисты лежат в кровати с обнаженными коллегами. Сначала появляются разговоры, а затем ревность.
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