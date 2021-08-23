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Известного актера нашли на улице с изрезанным лицом

Известного актера нашли на улице с изрезанным лицом

Знаменитость доставили в больницу.
прочитано 447 раз

Звезда сериала "Чернобыль" от HBO пережила нападение. 28-летний актер Барри Кеоган был найден на земле у отеля в городе Голуэй, что в Ирландии.

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Прохожие вызвали для артиста бригаду медиков. По словам очевидцев, у Кеогана было разбито и изрезано лицо.

Звезду "Чернобыля" госпитализировали. Получив необходимую помощь от врачей, актер покинул больницу. В полиции Барри Кеоган отказался писать заявление, между тем стражи порядка все же решили провести проверку.

Нападение на звезду "Чернобыля" произошло еще 15 августа, однако известно о нем стало только сейчас. Отметим, накануне происшествия Барри отдыхал в местном питейном заведении. В баре Кеоган встречался с приятелями.

Подробности происшествия актер скрывает. Не дает комментариев прессе и менеджер знаменитости. Возможно, Барри Кеоган пытается избежать скандала, ведь на кону несколько многомиллионных контрактов. В ближайшем будущем актер снимется в фильме "Вечные", где будет играть с Анджелиной Джоли, Сальмой Хайек и Китом Харингтоном, а также в новой ленте о Бэтмене.

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Фото: F. Sadou / AdMedia / www.globallookpress.com
Автор: 23 августа 2021, 13:15 Источник: Independent ✓ Надежный источник
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