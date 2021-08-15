"Все спускал на женщин": звезда "Кухни" раскрыла невротические отношения с известной актрисой

Актер Михаил Тарабукин хотел жениться.

Актер Михаил Тарабукин родился в Москве, в семье медсестры и баяниста военного ансамбля имени Александрова. Когда будущей звезде было всего два года, его родители развелись. На разрыве настояла мать Михаила. Отец актера сериала "Кухня" уехал в Германию. С папой Тарабукин не общался 32 года.

Тарабукин рос в коммуналке недалеко от Сандуновских бань. Мать артиста трудилась с утра до ночи, но денег все равно не хватало. В 16 лет Михаил на летних каникулах пошел работать грузчиком в овощной магазин. На первый киношный гонорар 18-летний Тарабукин купил себе кровать, а маме дубленку. Звезда "Кухни" призналась, что копить деньги никогда не умела.

"Очень долго все спускал на женщин", – поведал Михаил в свежем интервью. Тарабукин любит тратить заработанное на дам – на маму и своих девушек.

Артист купил родительнице однокомнатную квартиру в Москве. Себе знаменитость приобрела студию и однушку побольше на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.

29 июня Михаилу Тарабукину исполнилось 40 лет. Женат он никогда не был. Актер "Кухни" признался, что у него за плечами масса романов. В прошлом Михаила связывали серьезные отношения с известной актрисой, имя которой он принципиально не называет. Тарабукин мечтал о семье и детях, а его избранница, наоборот, не хотела связывать себя узами брака. У девушки был неудачный опыт замужества.

"Полтора года невротических, болезненных отношений, а потом тяжелое расставание", – поделился Михаил Тарабукин.