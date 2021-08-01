Милославская фото роскошного отдыха отдыха с Петровым

Стася Милославская показала подписчикам в "Инстаграме", как проходит их с Александром Петровым отдых на Мальдивах.

Актриса активно постит снимки с побережья, радуя поклонников. Недавно Стася опубликовала фотографии своего возлюбленного, популярного актера Александра Петрова. "Маэстро выездной курортный фотограф по вопросам сотрудничества Александр Петров (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", — подписала серию фото Милославская.

Подписчики бурно отреагировали на появление избранника в блоге артистки. Многие засыпали пару комплиментами и пожелали хорошего отдыха. "Наконец-то Саша в кадре!", "Вы подходите друг другу!", "Вы - классные! Отличная пара", — обрадовались фолловеры. Однако нашлись и те, кто не очень-то хотел лицезреть Петрова: "Как избежать и не видеть данного персонажа". Стася Милославская посоветовала всем недовольным отписаться от ее аккаунта.

Ранее актеры рассказывали, что их роман начался совершенно случайно. Стася и Александр вместе снимались в фильме "Стрельцов" о легендарном советском футболисте. Любовь Петрова и Милославской плавно перетекла из кадра в реальную жизнь крайне неожиданно для обоих. Актриса рассказала, что перед началом проекта совершенно не думала ни о каких романах. "Я была в диком стрессе — как всегда перед началом важного проекта", — поделилась Стася. Однако рядом с Александром стресс сняло как рукой.