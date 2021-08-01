Мечтающая о мужчине Старшенбаум обнажилась и прикрыла прелести ромашками

Артистка показалась во всей красе.

32-летняя звезда сериалов "Психологини" и "#СеняФедя" Анна Старшенбаум нашла действительно работающую диету. Артистке удалось привести тело в форму.

В личном микроблоге знаменитость показала, каких результатов ей удалось добиться. Старшенбаум опубликовала фото, на котором запечатлена обнаженной. Прелести знаменитость прикрыла изображением ромашек и панталон. Снимок Анны без одежды опубликовало издание "СтарХит".

Анна не стала подробно рассказывать о режиме питания, которого теперь придерживается. Между тем дала рецепт вкусного и полезного блюда, которое хорошо насыщает. Для его приготовления потребуется цветная капуста, салат, перепелиные яйца, киноа, сыр греческий, лосось, морковь и соус песто.

В погоне за стройностью Старшенбаум не пренебрегает физическими нагрузками. Накануне, например, Анна практически весь день провела в спортивном зале. Артистка занималась плаванием и делала упражнения для укрепления ягодиц.

Добавим, звезда сериала "Психологини" не скрывает, что находится в поиске второй половинки и мечтает о надежном мужчине рядом. Ранее Анна Старшенбаум в надежде устроить личную жизнь даже зарегистрировалась на сайте знакомств. К сожалению, мужчины из приложения разочаровали Анну. "Хватило меня ровно на три дня", – сетовала недавно актриса.