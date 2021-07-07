Всплыли леденящие душу подробности жизни звезды сериала "Постучись в мою дверь" с изнасиловавшим ее отцом

СМИ Турции обнародовали протоколы судебного разбирательства.

На днях звезда турецких теленовелл "Постучись в мою дверь" и "Любовь. Разум. Месть" Мелиса Донгель рассказала, что в прошлом пережила эпизод сексуального насилия. По словам актрисы, над ней надругался родной отец.

В 2017-м родитель знаменитости предстал перед судом. Папа Мелисы был признан виновным получил внушительный тюремный срок.

В распоряжении турецких СМИ оказались фрагменты протоколов судебных заседаний. Как выяснилось, отец Донгель много лет терроризировал родных. Звезда турецких теленовелл жила в постоянном страхе перед родителем и его вспышками гнева. В своих показаниях Мелиса рассказывала, что дома постоянно случались скандалы и драки. "Он сломал мне руку только потому, что я пошла в парк с другом", – делилась леденящими душу подробностями своей жизни девушка.

Первым, кому Мелиса рассказала об изнасиловании, стала ее мать. По словам Донгель, родительница ей не поверила. "Она сказала: "Не ходи в полицию, они заберут твоего отца, а потом отпустят и он убьет тебя". Мама и папа продолжали играть в семью после всего этого", – отмечала актриса. О том, что дома с Мелисой обращаются плохо, знали и некоторые из ее друзей. Донгель несколько раз госпитализировали после попыток суицида.

Звезда турецких теленовелл очень рано начала модельную и актерскую карьеру. Уже в старшей школе Донгель стала источником денег для своих родных. "Я постоянно работала, чтобы не оставаться дома", – говорила девушка судье.

Мать звезды сериала "Постучись в мою дверь" по одним данным уроженка России, а по другим Украины, отец – турок. Родители актрисы были мужем и женой 19 лет. Мама Донгель, по слухам, покинула Турцию, когда ее супруга осудили.

Отец Мелисы был приговорен к 15 годам лишения свободы. Мужчина вину не признает и пытается добиться освобождения подавая апелляции. Родственники со стороны папы обвиняют Донгель во лжи, в суде они свидетельствовали против актрисы. Сегодня звезда сериала "Постучись в мою дверь" хочет получить право опеки над младшей сестрой.