"Не платит алименты, кинул бывшую жену": как складываются отношения Деревянко с экс-возлюбленной и детьми

Павел Деревянко рассказал, как живет после расставания с Дарьей Мясищевой.



Популярный актер Павел Деревянко недавно отметил 45-летие. У звезды сериала "Домашний арест" двое детей – десятилетняя Варвара и семилетняя Александра. С матерью девочек, Дарьей Мясищевой, артист отношения официально не регистрировал, более того, влюбленные даже не жили вместе, между тем называли себя семьей.

В конце 2020-го Дарья и Павел объявили о расставании. По словам Деревянко, решение о разрыве приняла супруга. Актер не скрывает, что тяжело переживал перемены. Утешение знаменитость нашла в работе. Деревянко хотел вернуть Мясищеву, однако со временем понял, что избранница приняла правильное решение.

Варвара и Александра, как утверждает Павел, даже не заметили, что в отношениях их родителей что-то поменялось. Деревянко обсудил случившееся со старшей дочкой, Варя новости приняла спокойно.

Сегодня Павел живет в Москве, а его дети с мамой за городом. Артист встречается с экс-женой и девочками по выходным. Деревянко хотел бы видеть наследниц чаще, но рабочий график не позволяет.

Звезда сериала "Домашний арест" уверила, что продолжает участвовать в жизни семьи. Варвара и Александра обеспечены всем необходимым. Девочки ходят в частную школу. Деревянко на наследниц денег не жалеет.

"Когда слышу истории, как кто-то не платит алименты, кинул бывшую жену, оставил детей без поддержки, я в шоке, не понимаю, как такое может быть", – отметил Павел Деревянко.