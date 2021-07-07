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Сериалы
Мечтающая о замужестве Старшенбаум пошла на крайние меры

Мечтающая о замужестве Старшенбаум пошла на крайние меры

Анна Старшенбаум больше не ждет милости от судьбы.
прочитано 250 раз

32-летняя звезда сериалов "Психологини" и "#СеняФедя" Анна Старшенбаум находится в активном поиске второй половинки. Актриса честно рассказала, что хочет замуж. По словам знаменитости, многие ее знакомые нашли личное счастье в Интернете, поэтому она тоже собирается попытать удачу на сайтах знакомств.

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Старшенбаум уже зарегистрировалась в популярном приложении. Артистка призналась, что не может устроить личную жизнь из-за плотного рабочего графика – она трудится без выходных. У Анны нет времени на походы на выставки и мероприятия, а строить отношения с коллегами по цеху она давно зареклась. Звезда сериала "Психологини" заявила, что пошла на крайние меры и "расширила горизонты".

Анна Старшенбаум добавила, что мечтает встретить родную душу. Успешной карьеры недостаточно для полного счастья, считает знаменитость. Ждать милости от судьбы Анна больше не будет. "У меня нет времени пускать это на авось", – сказала звезда.

Напомним, Анна Старшенбаум восемь лет была женой актера Алексея Бардукова. В этих отношениях артистка стала мамой. У Анны и Алексея родился сын Иван. Четыре года назад брак знаменитостей распался. По словам звезды сериала "Психологини", отношения разрушились из-за остывших чувств.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 14:31 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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