Замученная Паулина Андреева сняла обручальное кольцо

Идиллия в браке звезды поставлена под сомнение.

В минувшем марте актриса Паулина Андреева родила супругу, режиссеру Федору Бондарчуку сына. Знаменитость не стала задерживаться в декрете и уже вернулась к работе.

Накануне в офисе студии "Видеопрокат" состоялось совещание, на которое приезжала Андреева. Судя по всему, Паулина участвовала в обсуждении продолжения сериала "Псих". Напомним, супруга Бондарчука написала сценарий первого сезона ленты. Кроме того, артистка пообщалась с рэпером Скриптонитом, который создал саундтрек проекта.

В личном микроблоге продюсер Алексей Киселев показал кадры, сделанные в процессе совещания. В объектив кинодеятеля попала и Паулина Андреева. На работу жена Федора Бондарчука пришла максимально естественной – без прически и макияжа. Знаменитость была облачена в просторную рубашку темного оттенка.

Пользователи Сети отметили, что Андреева перестала носить обручальное кольцо. Вероятно, Паулина сняла украшение без какой-либо веской причины. Между тем, фанаты актрисы заподозрили неладное, идиллия в браке знаменитостей была поставлена под сомнение.

Кроме того, как показалось интернет-обитателям, Паулина выглядела замученной и грустной. Видимо, материнство отнимает у знаменитости много сил.