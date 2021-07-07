Замужество и новая стезя: куда пропала звезда "Моей прекрасной няни" Екатерина Дубакина

Актриса Екатерина Дубакина проговорилась о переменах в личной жизни.

Актрису Екатерину Дубакину многие знают как звезду ситкома "Моя прекрасная няня". В сериале актриса играла Марию Шаталину – дочь продюсера и подопечную персонажа Анастасии Заворотнюк. 31-летняя Дубакина не рассказывает о личной жизни, однако в свежем интервью проговорилась о замужестве.

Личность избранника Екатерина не раскрыла, но призналась, что семейная жизнь изменила ее. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" открыла для себя готовку. До свадьбы Дубакина не любила проводить время у плиты. Теперь же в процессе приготовления пищи артистка видит акт творчества, который успокаивает нервную систему. С некоторых пор артистка черный хлеб в супермаркете не покупает – печет сама.

Два года назад Екатерина Дубакина решила создать собственный независимый театр – ТДМ (Театр Дело Молодых). Месяц назад артистке удалось воплотить свой замысел в жизнь. Ранее звезда "Моей прекрасной няни" попробовала себя как режиссер – выпустила спектакли "Самоубийца" и "Квартира Коломбины" в театре на Малой Бронной.

Дубакина призналась, что сегодня ее больше интересует режиссерская стезя. Уходить из актерства Екатерина не планирует, между тем понимает, что грандиозных ролей еще не сыграла, она практически пропала с экранов. Профессия артиста, считает знаменитость, зависимая. "Сходить с ума по поводу ролей это пагубно для ментального здоровья", – рассудила Дубакина. Актеру ничего не поможет, если он попросту не нужен, считает Екатерина.