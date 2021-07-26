Последовавшая в командировку за мужем звезда "Полицейского с Рублевки" объявила о разводе

Анастасия Стежко развелась с мужем, дипломатом Дмитрием Старостиным после двух лет совместной жизни. Примечательно, что дата расторжения брака совпала с годовщиной их свадьбы – 19 июля.
До бракосочетания актриса и дипломат встречались пять лет. Впервые Старостин увидел Стежко по телевизору в сериале "Обменяйтесь кольцами". Дмитрий долго не мог выкинуть из головы очаровательную блондинку с экрана. Он разыскал номер Анастасии и пригласил на свидание.
Свадьбу влюбленные играли в Париже. 7 мая 2020 года Стежко подарила Старостину дочь. Малышке дали имя Стефания.
Еще год назад в семье звезды "Полицейского с Рублевки" царила идиллия. Анастасия готовилась к переезду в США. Знаменитость покидала Россию вслед за мужем, которого отправили в командировку в Вашингтон на несколько лет. Тогда Стежко в шутку называла себя "женой декабриста".
Причины развода Анастасия и ее теперь уже бывший муж не разглашают. О своем новом статусе артистка рассказала, чтобы избежать появления домыслов. Стежко и Старостин сумели расстаться на хорошей ноте. Актриса и дипломат будут вместе воспитывать наследницу.
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