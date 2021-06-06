"Какое горе": Татьяну Буланову пришибло смертью

6 июня в возрасте 40 лет скончалась звезда сериалов "Ментовские войны" и "Улицы разбитых фонарей" Артем Анчуков. Татьяну Буланову связывала с артистом многолетняя дружба, певице и актеру даже приписывали роман, который не нашел подтверждения.
Кончина дорогого сердцу человека поразила эстрадную диву в самое сердце. Сначала женщина даже не нашла слов для того, чтобы выразить неугасающую боль. Артистка опубликовала в инстаграм-аккаунте фотографию покойного друга. "Артем..." — коротко написала к снимку Татьяна Буланова.
Подписчики певицы выразили сочувствие и разделили со звездой тягостные чувства. "Как жалко, примите мои соболезнования", "Просто не верится. Какое горе...", "Танечка, нет слов... это какой-то ужасный сон", "Примите наши соболезнования, держитесь, мы с Вами!", "Как же так! Такой молодой и жизнерадостный был! Так интересно концерты вел, красивые песни пел, в кино снимался и бац!" — написали комментаторы к публикации Татьяны Булановой.
Позднее певица поделилась подробностями в интервью РИА ФАН. Татьяна Буланова объяснила, что Артем Анчуков умер из-за ковида и появившихся осложнений. "Поражение легких достигло 85%. Буквально недавно с ним виделась. Все время по работе пересекались, так было и в тот раз. А сейчас шок", – выразилась артистка.
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