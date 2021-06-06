Новый роман? Дарья Мельникова из сериала "Папины дочки" развелась с Артуром Смольяниновым

Звезда сериала "Папины дочки" Дарья Мельникова развелась с мужем, актером Артуром Смольяниновым. Об этом знаменитость сказала в свежем интервью.
Дарья подчеркнула, что нет какой-то определенной причины разрыва. Так, по словам "папиной дочки", сложились обстоятельства. Решение расстаться было обоюдным и взвешенным.
Мельникова и Смолянинов разошлись без скандалов. Знаменитости будут дружить ради общих наследников.
Несколько месяцев назад в СМИ муссировались слухи о проблемах в браке Дарьи и Артура. Светские сплетники утверждали, что отношения артистов переживают кризис. Как отметила Мельникова, в реальности ничего подобного не было.
Дарья подчеркнула, что делиться подробностями произошедшего в ее семье не будет. Артистка сообщила также, что к новому роману еще не готова, знаменитость хочет побыть наедине с самой собой.
Как писали "Дни.ру", Мельникова и Смольянинов стали мужем и женой в августе 2013 года. У пары подрастает пятилетний Артур и двухлетний Марк. В минувшем феврале, когда слухи о разладе в паре только появились, звезда "Папиных дочек" говорила, что в любом браке бывают проблемы. Не всякий конфликт, отмечала знаменитость, повод для расставания.
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