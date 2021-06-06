Звезда "Молодежки" рассекретила редкое имя новорожденной дочери

Звезда серила "Молодежка" сделала признание в своем инстаграм-аккаунте. Артистка вновь стала матерью в начале мая этого года. В уходе за малюткой Светлане Антоновой помогают наследники и муж Александр Жигалкин.
Знаменитость сообщила, что девочку назвали Аглая. Она отметила, что девочка чувствует себя очень прекрасно, уже подружившись с братом и сестрой. Малышка хорошо прибавляет в весе.
Светлана Антонова опубликовала фото наследницы. При этом ее лица она пока решила не обнародовать, прикрыв его одеялом. Фолловеры поздравили Аглаю с месяцем жизни и пожелали ребенку здоровья.
Напомним, у актрисы с супругом подрастают еще дочь Таисия и сын Арсений. С артисткой живет и дочь Марию от первого мужа Олега Долина.
У Александра же есть наследница Полина от брака с артисткой Дарьей Поверенновой и дочь Настя от продюсера Екатерины Жигалкиной.
Подписчики Светланы Антоновой обсуждают, сколько звезда "Молодежки" будет находиться в декрете. Ранее она быстро возвращалась к работе, активно снимаясь в кино и играя в театре.
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