Переломаны руки и нога: звезда сериала "Домашний арест" серьезно покалечилась

Актриса сериалов "Домашний арест", "Тихий Дон", "Эпидемия" попала в сложную жизненную ситуацию. 73-летняя актриса Альбина Тиханова оказалась в больнице с переломами обеих рук и правой ноги.
Как сообщил друг знаменитости Павел Алимов в "Фейсбук", пенсионерка покалечилась, неудачно упав по пути в магазин. Сейчас Тиханова находится в одном из госпиталей столицы. Врачи собираются выписать загипсованную актрису "Домашнего ареста" 4 июня.
"В нынешнем состоянии она не может себя обслуживать и срочно нуждается в сиделке", – рассказал Павел Алимов.
Помочь звезде кино и сериалов вызвалась ее близкая подруга. Приятельница обещала найти Альбине Тихановой сиделку и проконтролировать ее работу. Единственная проблема – финансы.
По словам друга артистки, Тиханова в последние несколько лет практически не снималась. Актриса живет на пенсию, которой едва хватает на еду и лекарства. Алимов попросил неравнодушных людей помочь знаменитости материально.
Напомним, Альбина Тиханова окончила Новосибирское театральное училище. Работала в МХТ, в Новом драматическом театре. В сериале "Домашний арест" актриса исполнила роль соседки главного героя по коммунальной квартире Клавдии Викторовны Сапрыкиной. За эту работу Тиханову назвали в 2019-м "Лучшей исполнительницей роли второго плана".
Популярные темы форума
Где работает Анфиса и кем?
Как вы относитесь к свободным отношениям?
Не могу начать новые отношения
Дети и половые органы на улице
Йога
Верую в всевышнего
Кого выберет Тимати в Холостяке?
Отдых в России это дно
Непереносимость лактозы
Питьевая вода из колодца/скважины