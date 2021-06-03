Больше не выходит на связь: душевный недуг истерзал звезду "Зачарованных"

Звезда сериала "Зачарованные" призналась, что впала в депрессию. По словам Роуз Макгоуэн, ее психическое состояние оставляет желать лучшего. Истерзанная душевным недугом она прекратила активность в соцсетях и больше не выходит в прямой эфир, чтобы пообщаться с поклонниками.
Макгоуэн не может взять себя в руки. Изображать радость, писать позитивные посты и делать вид, что все хорошо, актриса не хочет.
По словам Роуз, депрессия плохо сказывается на ее жизни. Артистка поддержала людей, которые, как и она, не понаслышке знают о недуге. Звезда "Зачарованных" сравнила болезнь с "сильным зверем". Артистка надеется, что вскоре придет в норму. О том, получает ли она квалифицированное лечение, Макгоуэн умолчала.
Отметим, депрессию называют главной болезнью 21 века. Психиатры уверены, что через 20 лет от нее будет страдать половина жителей планеты. Этому душевному недугу свойственно подавленное настроение, невозможность получать удовольствие, потеря аппетита, суицидальные тенденции, постоянная усталость и много чего еще.
Напомним, в сериале "Зачарованные" Роуз Макгоуэн играла добрую ведьму Пейдж Мэтьюс. В прошлом актриса была возлюбленной рок-музыканта Мэрилина Мэнсона. Артистка была одной из первых звезд, кто открыто сказал о преступной деятельности Харви Вайнштейна.
Как писали "Дни.ру", Роуз Макгоуэн смело говорит о том, какие нравы царят в Голливуде. По словам знаменитости, в американской киноиндустрии сплошная грязь и порок.
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