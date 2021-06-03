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Сериалы
Внезапную смерть звезды "Мажора" связали с кончиной Турчинского

Внезапную смерть звезды "Мажора" связали с кончиной Турчинского

Поклонники Владимира Турчинского и Андрея Погребинского провели аналогии между их смертями.
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Накануне стало известно о кончине 45-летней звезды сериала "Мажор", актера и каскадера Андрея Погребинского. О трагедии сообщила безутешная мать артиста. О причинах смерти отпрыска женщина умолчала.

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В Сети были шокированы известием о смерти Погребинского. Андрей занимался спортом, вел правильный образ жизни, казался абсолютно здоровым. Кончина знаменитости напомнила внезапный уход шоумена Владимира Турчинского по прозвищу Динамит.

Напомним, Турчинский ушел из жизни в декабре 2009 года. У знаменитости случился инфаркт. Владимиру было 46 лет. Шоумен, как и Погребинский, не создавал впечатления нездорового человека. Турчинский был профессиональном силачом и даже попал в клуб рекордсменов Книги Гиннесса.

Через 40 дней после похорон вдова Турчинского сообщила, что того можно было спасти. После приступа Владимир был жив 30 минут. Бригада скорой помощи ехала к шоумену без малого полтора часа, когда ближайшая больница находится всего в 20 минутах езды.

Как писали "Дни.ру", Андрей Погребинский профессионально занимался баскетболом, имел звание мастера спорта, получил диплом психолога. Из-за брутальной внешности актеру давали роли оперативников и телохранителей.

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Фото: Vladimir Myshkin / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 3 июня 2021, 13:24

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