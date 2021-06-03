"Жизнь кончилась": со звездой сериала "Пищеблок" случилась истерика на пробах

В середине мая свет увидел сериал "Пищеблок", снятый по одноименной книге писателя Алексея Иванова. В центре сюжета ленты пионеры, которые приезжают на лето в лагерь. В детском учреждении оказывается небезопасно – место кишит вампирами.
Главные роли в сериале "Пищеблок" получили дети-актеры. Персонажа Леву Хохлова сыграл 13-летний Федор Федосеев. Работа в фантастической картине стала для мальчишки дебютной.
В прямом эфире в "Инстаграм" Федосеев рассказал, что пробы в сериал "Пищеблок" закончились для него истерикой. Парень чувствовал себя плохо, ему чудилось, что он вот-вот умрет. "Казалось, что жизнь кончилась", – вспоминает парнишка.
Дело в том, что Федор не сразу понял, что от него требуют киношники. Юный артист начал говорить максимально громко, что выглядело неестественно. В какой-то момент Федосеев потерял всякую надежду попасть в картину. "В итоге меня все равно взяли в проект, и я был очень счастлив", – поделилась звезда "Пищеблока".
Перевоплощаться в своих персонажей детям было сложно, приходилось много узнавать о советской эпохе. Подростки имели смутное представление о жизни в 80-е. Впрочем, Федор Федосеев от работы в картине получил огромное удовольствие.
Исполнитель роли Левы Хохлова признался, что до недавнего времени был очень наивен. Подросток был уверен, что после премьеры сериала "Пищеблок" на него обрушится невероятная популярность – в соцсетях на него подпишутся миллионы, а под окном будет дежурить личный помощник на авто. Естественно, ничего подобного не случилось. Федор Федосеев ничуть не расстроен. Главное, отмечает артист, что сериал понравился его друзьям.
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