Громушкина рассказала о перипетиях в личной жизни

Наталья Громушкина шокировала сокровенными подробностями: прерывание беременности, скандальные разводы и многое другое.

Артистка с детства питала любовь к творчеству. Театральные кружки, вокал, танцы, литературные чтения – лишь малая доля того, чем увлекалась юная Наталья.

После она поступила в ГИТИС, где началась ее любовная жизнь. Будучи на втором курсе, Громушкина забеременела от тогдашнего возлюбленного. В то же время, как рассказала актриса, в страшной аварии погиб ее брат. Для родителей, по словам Елены, это было большое горе. Тогда девушка подумала, что беременность заставит мать и отца выйти из депрессии, но эта новость лишь ухудшила их эмоциональное состояние.

"Но реакция мамы оказалась обратной. Она плакала и кричала: "Ты еще молодая, у тебя все впереди. Если ты это сделаешь, я наложу на себя руки!". Меня заставили избавиться от ребенка", – призналась Громушкина.

Вскоре Елена впервые вышла замуж. Ее избранником стал артист Александр Домогаров. Брак оказался неудачным: многие утверждали, что пара часто скандалила, и дело даже доходило до рукоприкладства. Сама Елена Громушкина подчеркнула, что много раз они с Александром расходились и сходились обратно. Большая разница в возрасте (12 лет – прим. ред.) давала о себе знать.

Во время бракоразводного процесса Елена вновь узнала о беременности и впоследствии тайно родила сына Гордея. Многие утверждали, что Александром не является отцом ребенка. Сама же Громушкина никак не комментировала данную информацию и истинное имя родителя не называла.

Позже Елена вышла замуж за Илью Оболонкова и подарила ему дочь Илиану. Однако в 2018 году возлюбленные развелись.

Сейчас Елена Громушкина свободна. Она воспитывает детей, много работает и путешествует, но при этом не теряет надежды встретить свою настоящую любовь.