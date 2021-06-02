В расцвете сил: стало известно о внезапной смерти звезды "Мажора"

Известный актер и каскадер Андрей Погребинский скончался при невыясненных обстоятельствах.

Несколько часов назад в СМИ просочилась трагическая новость о безвременной кончине еще довольно молодого российского киноактера. Андрею Погребинскому было всего 44 года – смерть сына уже подтвердила его безутешная родительница.

Погребинский всегда выделялся своей брутальной внешностью, харизмой, мужественностью, накачанным телом, от которого так и веяло здоровьем. При этом артист был очень интересным и разносторонним человеком, окончил факультет психологии, активно занимался спортом и достиг в этом больших успехов. О своей личной жизни мужчина предпочитал молчать, считая, что счастье любит тишину.

Российские зрители знакомы с Андреем Погребинским по таким популярным телесериалам, как "Мажор", "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Ментозавры". В некоторых кинокартинах артист также выступал в качестве каскадера – мужчина не боялся опасности и имел достаточно профессионализма, силы и сноровки для такой сложной работы.

Что могло стать причиной смерти молодого мужчины, пока не сообщается. Однако печальную новость уже подтвердили в компании "Триикс Медиа", с которой неоднократно работал артист – об этом сообщила "Экспресс газета".

Поклонники пока не могут поверить в случившееся, люди скорбят и выражают соболезнования родным и близким Андрея Погребинского.