Все орали благим матом: популярный телеведущий чуть не угробил звездную шестерку "Друзей"

Звезды сериала "Друзья" встретились в рамках
проекта "Очень позднее шоу с Джеймсом Корденом". Шестерка актеров
появилась в рубрике Carpool Karaoke, в которой знаменитости вместе с ведущим поют
песни в салоне авто.
Джеймс Корден катал актеров ситкома "Друзья" на гольф-каре по территории студии Warner Bros. В разгар съемки произошел эпизод, который очень напугал всех участников процесса. Дело в том, что телеведущий забыл поставить транспортное средство на ручник и оно покатилось вниз, когда актеры "Друзей" попытались выйти из салона. От страха актеры орали благим матом.
К счастью, никто из знаменитостей не пострадал. Актриса Дженнифер Энистон не на шутку испугалась. "Я на секунду подумала, что мы все сейчас умрем", – пожаловалась шокированная знаменитость.
В комментариях к Carpool Karaoke на "Ютуб" пользователи Сети журили Джеймса Кордена. Дескать, шоумен из-за невнимательности чуть не угробил звездную шестерку "Друзей".
Как писали "Дни.ру", в конце мая HBO Max представил спецэпизод "Друзья. Воссоединение". В рамках проекта актеры, игравшие главные роли в шоу, раскрыли интересные детали съемок инекоторые подробности личной жизни.
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