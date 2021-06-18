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Сериалы
Волкова из "Ворониных" показала сочные снимки в бикини

Волкова из "Ворониных" показала сочные снимки в бикини

Екатерина Волкова похвасталась точеной фигуркой.
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Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова была на гастролях в Сочи. По словам артистки, у нее никогда не было райдера. Волкова не предъявляла требований к организаторам гастролей – не говорила, каким классом будет лететь, в каких гостиницах проживать, в каких ресторанах питаться.

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Накануне утром звезда "Ворониных" поняла, какой пункт хотела бы внести в список желаний. "Чтоб все мои гастроли летом были на море", – отметила Екатерина.

Как оказалось, в свободное от работы время знаменитость ходила на пляж. Артистка принимала солнечные ванны и вдоволь накупалась в море.

В личном "Инстаграм" Екатерина Волкова опубликовала фото в купальнике. Актриса похвасталась роскошной фигурой. Подписчики обратили внимание на рельефный пресс 39-летней знаменитости.

"Пресс 🔥💣, да и в целом, фигура супер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шампанское на пятерых !!", "Сочная фигурка! Так бы и съел! 🤤😘🥰❤️😍💘💋💋💋💋💋", "Стоп есть пирожки! Даешь всем по такому прессу)🔥", "Пять чурчхел мне, пожалуйста😂", – рассуждают в комментариях пользователи Сети.

В одном из интервью Екатерина Волкова признавалась, что никогда не имела проблем с лишним весом. За время беременности звезда "Ворониных" набрала ненужные килограммы, но они быстро ушли сами собой. Артистка не истязает себя диетами, однако за питанием следит и старается не переедать. Держать форму знаменитости помогает спорт.

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Фото: www.instagram.com/ volkovihome
Автор: 18 июня 2021, 13:15 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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