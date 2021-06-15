Спешила на ужин к жене: что известно о кончине актрисы фильма "Исчезнувшая"

Артистка Лиза Бейнс скончалась 14 июня. Актриса сериалов "Хорошая жена", "Однажды в сказке" и фильма "Исчезнувшая" ушла из жизни в возрасте 65 лет.
За неделю до смерти Бейнс привезли в одну из больниц Нью-Йорка. У Лизы были диагностированы серьезные травмы, в том числе черепномозговая. Артистку поместили в реанимационное отделение. Выкарабкаться звезда "Исчезнувшей" не смогла.
Лизу Бейнс на пешеходном переходе в центре Нью-Йорка сбил скутер. Знаменитость пересекала проезжую часть в положенном месте на разрешающий сигнал светофора. Водитель транспортного средства, нарушил правила, проигнорировав красный свет. Наехав на актрису, он скрылся. Виновника аварии ищут до сих пор.
Как удалось выяснить американским СМИ, Лиза Бейнс приехала в город на Гудзоне из Лос-Анджелеса, где проживает, впервые с начала пандемии. В тот роковой вечер актриса спешила на ужин к своей жене, журналистке Кэтрин Кранхолд. Лиза и Кэтрин официально зарегистрировали отношения четыре года назад.
Отметим, в творческой биографии Лиза Бейнс более 80 киноработ. Актриса выпускница Джульярдской школы. Бейнс наибольшего успеха добилась на театральной сцене. Она получила премию Theatre World Award за бродвейскую постановку "Оглянись в гневе".
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