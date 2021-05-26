Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

В МИД России предупредили о катастрофе в Крыму: Последствия труднопредсказуемые
Что известно о победителях "Евровидения-2021": гей-скандал и слухи о наркотиках
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Среда
26 мая
Лента новостей
15:16
Кадони наплевал на чувства Бузовой и поддержал Манукяна
15:05
Звезда "Кривого зеркала" Морозов раскрыл правду о гулянках Меладзе с девочками и шампанским
15:04
Взбешенная Джоли возмутилась несправедливым судом
14:45
Жмутся друг к другу: ветреного Козловского сняли с экс-возлюбленной Петрова
14:45
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об экстренной посадке самолета в Минске
14:31
В нашей разлуке виню себя: Виктор Дробыш раскрыл тайну о связи с Пугачевой
14:12
Веденская рассказала об измене мужа с известной актрисой
14:07
Ульяновску область захватили мошки-убийцы
14:00
Нюша заговорила о проблемах с беременностью: По врачебным показаниям
13:57
"Не такой я себе представляла Анну Каренину": Светлану Ходченкову взяли в первый российский сериал от Netflix
13:55
Политолог Шариков назвал предстоящую встречу Путина и Байдена исторической
13:54
"Сельская самодеятельность": Волочкову перепутали с продавщицей в местном ларьке
13:50
В Барнауле водитель сбил выбежавшую на дорогу девочку
13:33
"Ни украсть, ни покараулить": Дробыш гневно припечатал тиктокершу Валю Карнавал
13:24
Имя другое: Нюша передумала называть трехлетнюю дочь Симбой
13:13
Как девочка: 65-летняя Долина в дерзком мини затмила юных красоток
12:52
"Я умираю": получившая "дыру в голове" актриса Веденская прощалась с жизнью
12:51
Пугачева публично обратилась к Киркорову впервые после конфликта
12:33
В московском метро завелся охотник за женскими ягодицами
12:21
Тихановская объявила о подготовке новой волны протестов: Террор нужно остановить
12:10
Бледанс нашла работу для сына с синдромом Дауна
12:01
Школьницы надругались над девочкой с Барнауле
11:38
Жителя Петербурга избили бутылкой в парке
11:36
Тяжелобольной Моисеев ошарашил народ внезапным появлением на юбилее Орбакайте
11:33
Наркозависимая звезда сериала "Друзья" оправдалась за странное поведение на интервью
11:23
В Кузбассе поезд насмерть сбил мужчину
11:11
Лукашенко сделал заявление об инциденте с посадкой самолета в Минске
11:04
В контейнере на заводе в Москве нашли труп
11:02
"Вы что устраиваете тут?": экс-супруга Епифанцева получила неожиданное предложение в эфире у Корчевникова
10:49
В Томской области семейство отлупило инспектора ДПС
10:47
"Очень полная и совсем без волос": к неузнаваемой Заворотнюк вернулся рак после длительной ремиссии
10:33
"Помогите деньгами!": Музыканты "На-На" ищут средства для лечения прикованного к каталке Алибасова
10:32
Лукашенко о недоброжелателях Белоруссии: Перешли от организации бунтов к этапу удушения
10:29
В Подмосковье у водителя нашли 200 таблеток ЛСД
10:29
"Грустно и стыдно": семья не может достойно похоронить вдову Леонида Филатова
10:16
Под Москвой снесли столетний дом
10:08
На Украине призвали ЕС наказать Россию за инцидент с самолетом в Белоруссии
09:52
"Карикатура": нарядившаяся в Золушку Пугачева насмешила публику
09:14
Победившую ковид Фрейндлих встретили громким свистом
09:11
Погиб человек: во Флориде разбился вертолет
08:55
Есть жертвы: российский корабль опрокинул японскую шхуну
08:43
В Сети предрекли Байдену провал на переговорах с Путиным
08:40
"Что с Валей?": сильно сдавший Юдашкин встревожил народ
08:29
"Порнуха!": Глюкозу в похабном "платье" из секс-шопа попросили не пускать к порядочному Эмину
08:25
В России собираются ввести новые тарифы на теплоснабжение
06:07
Мистика: неожиданная находка в доме мужа Седоковой шокировала народ
04:09
Народ потерял дар речи от раздвинувшей ноги Асмус
02:07
"Сбросила 20 лет!": Долина с распальцовкой вышла к народу в кроссовках и трениках
23:57
Военный эксперт Леонков бьет тревогу: США придумали новый способ уничтожить Россию
21:54
"Меня шатает": Дана Борисова боится сорваться на наркотики из-за проблем с дочерью
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Только не плачь!": Провалившейся Маниже потребовалась помощь психотерапевта
Страшный день: разбилась красавица Алена Кравец
Режим Лукашенко превратил Белоруссию в Северную Корею в центре Европы – Тихановская
Белорусские диспетчеры угрожали сбить самолет с Протасевичем – оппозиционер Латушко
МИД России о заявлении Тихановской по поводу задержанной россиянки: Наглая ложь
Политолог Корнилов о задержанном в Минске Протасевиче: Даст много разоблачающих Запад показаний
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
"Не такой я себе представляла Анну Каренину": Светлану Ходченкову взяли в первый российский сериал от Netflix

"Не такой я себе представляла Анну Каренину": Светлану Ходченкову взяли в первый российский сериал от Netflix

Популярная актриса Светлана Ходченкова получила роль в сериале от Netflix. Сценарий ленты создан по мотивам произведения Льва Николаевича Толстого.
прочитано 416 раз

Американская компания Netflix возьмется за создание сериала "Анна К". Это будет первый оригинальный российский проект сервиса. Киношники уже определились с исполнительницей главной роли – ею стала звезда картин "Домашний арест", "Северный ветер" и других Светлана Ходченкова.

ПО ТЕМЕ

Пересильд начала готовиться к полету в космос

"Ее нет": обнажившаяся Ходченкова взволновала народ

 Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова актриса

38-летняя блондинка сыграет современную версию Анны Карениной. Сериал станет интерпретацией известного романа Льва Толстого. Персонажей произведения окунут в реалии современной России. По сценарию светская львица Каренина ввязывается в отношения с героем Вронским – сыном магната. Между тем Анна является женой влиятельного человека, который скоро займет место губернатора Санкт-Петербурга. Дата премьеры сериала "Анна К" еще не называется.

Отметим, в личном микроблоге Светлана Ходченкова уже похвасталась сотрудничеством с Netflix. В "Инстаграм" коллеги по цеху поздравляют знаменитость с новой ролью.

Межу тем поклонники Ходченковой не скрывают удивления. У многих зрителей Анна Каренина ассоциируется только с актрисой Татьяной Самойловой, которая играла в одноименном советском фильме Александра Зархи. Впрочем, интернет-общественность рада, что Netflix не пытается в очередной раз экранизировать классическое произведение, а делает фильм по мотивам романа.

"Не такой я себе представляла героиню романа по описанию🤔 . Желаю удачных съемок и хорошего проката! А мы посмотрим и поймем совпал образ Анны Толстого с киношным (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "думаю от Толстого там очень мало останется, увы...😂", "К счастью. Это "по мотивам" - пытаться переснять классику в оригинале после Самойловой – полный бред", - рассуждают пользователи Сети.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 мая 2021, 13:57 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Светлана Ходченкова дала эффектный ответ на вопрос о беременности

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Звезда "Кривого зеркала" Морозов раскрыл правду о гулянках Меладзе с девочками и шампанским

Артист раскрыл карты
Шоу-бизнес

"Вы что устраиваете тут?": экс-супруга Епифанцева получила неожиданное предложение в эфире у Корчевникова

Возлюбленный сделал Веденской приятный сюрприз
Шоу-бизнес

"Грустно и стыдно": семья не может достойно похоронить вдову Леонида Филатова

Родные артистки оказались в стесненном положении
Шоу-бизнес

"Помогите деньгами!": Музыканты "На-На" ищут средства для лечения прикованного к каталке Алибасова

Трагедия с продюсером

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+