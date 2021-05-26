"Не такой я себе представляла Анну Каренину": Светлану Ходченкову взяли в первый российский сериал от Netflix

Американская компания Netflix возьмется за создание сериала "Анна К". Это будет первый оригинальный российский проект сервиса. Киношники уже определились с исполнительницей главной роли – ею стала звезда картин "Домашний арест", "Северный ветер" и других Светлана Ходченкова.
38-летняя блондинка сыграет современную версию Анны Карениной. Сериал станет интерпретацией известного романа Льва Толстого. Персонажей произведения окунут в реалии современной России. По сценарию светская львица Каренина ввязывается в отношения с героем Вронским – сыном магната. Между тем Анна является женой влиятельного человека, который скоро займет место губернатора Санкт-Петербурга. Дата премьеры сериала "Анна К" еще не называется.
Отметим, в личном микроблоге Светлана Ходченкова уже похвасталась сотрудничеством с Netflix. В "Инстаграм" коллеги по цеху поздравляют знаменитость с новой ролью.
Межу тем поклонники Ходченковой не скрывают удивления. У многих зрителей Анна Каренина ассоциируется только с актрисой Татьяной Самойловой, которая играла в одноименном советском фильме Александра Зархи. Впрочем, интернет-общественность рада, что Netflix не пытается в очередной раз экранизировать классическое произведение, а делает фильм по мотивам романа.
"Не такой я себе представляла героиню романа по описанию🤔 . Желаю удачных съемок и хорошего проката! А мы посмотрим и поймем совпал образ Анны Толстого с киношным (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "думаю от Толстого там очень мало останется, увы...😂", "К счастью. Это "по мотивам" - пытаться переснять классику в оригинале после Самойловой – полный бред", - рассуждают пользователи Сети.
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