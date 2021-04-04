"Конец невинности": Ланская попала в любовный треугольник наперекор мужу

Работа над новым сериалом "Конец невинности" заставила актрису переступить через мнение супруга. Валерия Ланская сыграла в семейной саге.

На "Первом канале" выходит новая российская картина о любви и сложных перипетиях судьбы. Сериал "Конец невинности" покажет зрителям историю женщины, узнающей о трагической смерти супруга, который на самом деле остается живым и ведет двойную жизнь. Главную роль в кино исполняет Валерия Ланская, а срежиссировал картину ее муж Стас Иванов. Он был против того, чтобы жена снималась в этом проекте, донося на камеру все тонкости любовного треугольника с двумя мужчинами, но актриса желала противоположного и добилась своего. В результате на нее навалились дополнительные обязательства ради поддержания семейного благополучия.

Валерия Ланская прошла сложный кастинг в несколько этапов, прежде чем ее утвердили на роль Полины. Она впервые снялась в картине Стаса Иванова, хотя они женаты более пяти лет. "Внимание к ней у меня было повышенное и требования тоже. Режиссер не только пряник, но и кнут", — выразился мужчина о супруге.

По словам Стаса Иванова, его отношения с женой на съемочной площадке были напряженными, но Валерия Ланская сумела преодолеть нежелательное давление. Бывали и скандалы, и препятствия, но семейная пара сумела с ними справиться и подготовить выдающийся совместный проект. О том, насколько интересным получился сериал "Конец невинности" зрители смогут судить уже 5 апреля. В этот день на экраны выйдет первая часть.

